شاهد.. لحظة العثور على رجل اختبأ خلف عجلات طائرة بعد ساعات من تحليقها

2021/11/28 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت سلطات الطيران الأمريكية على رجل داخل مقصورة معدات هبوط طائرة ركاب في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، كانت قادمة من غواتيمالا.

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