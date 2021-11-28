حصيلة جديدة لشهداء وجرحى قوات البيشمركة بهجوم إرهابي في ديالى

2021/11/28 | 11:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستشهاد واصابة 10 من عناصر قوات البيشمركة، في حصيلة نهائية للهجوم الارهابي في ديالى.وقال المصدر، ان “الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي على قوات البيشمركة في ديالى بلغت 5 شهداء و5 جرحى”.وأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، أمس السبت، عن إصابة أربعة من مقاتلي البيشمركة بهجوم إرهابي في منطقة […]

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