2021/11/28 | 11:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الدولي يرسل وفداً لمراقبة بطولة العرب للجودو في العراق

التقى وفد من الإتحاد العراقي بالجودو مكون من رئيس الإتحاد سمير الموسوي ونائبه عدي الربيعي مع رئيس الإتحاد الدولي للعبة ماريوس فايزر ونظيره الآسيوي عبيد العنزي على هامش بطولة الجائزة الكبرى گراند سلام المقامة حاليا في أبو ظبي.

واكد الربيعي في بيان أن “اللقاء شهد مناقشة آلية وطرق دعم الإتحاد العراقي الحالي بتشكيلته الحالية من قبل الاتحادين الدولي والقاري للمساهمة في ديمومة التطور الذي شهدته اللعبة في العراق في السنوات الأخيرة”.

وبين ان “الاتحاد العراقي تحصل على وعد من الاتحاديين الدولي والاسيوي بتوفير كل الدعم اللوجستي والفني كالابسطة وبدلات اللعب والمساهمة بالتعاقد مع مدربين عاملين في الاتحاد الدولي للعمل مع المنتخبات العراقية”.

من جانبه اكد رئيس الاتحاد الدولي ماريوس فايزر انه “سيرسل ممثلين عنه الى العراق للتواجد اثناء استضافة بطولة العرب في شهر ايار من العام المقبل من اجل مراقبة قدرة العراق على استضافة المحافل الرياضية في الفترة المقبلة”.

كما وابدى رئيس الاتحاد الاسيوي عبيد العنزي سعادته الكبيرة بعودة نشاطات الاتحاد العراقي بعد فترة من الغياب، مؤكدا ان “اقامة بطولة العرب في العراق سيكون بادرة خير لتقديم ملف لاستضافة احدى البطولات الاسيوية في المستقبل القريب وسيحضى هذا الملف بدعم من الاتحادين الدولي والاسيوي”

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