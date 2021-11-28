النزاهة تستقدم مسؤولا في كركوك وفقا لاحكام المادة 340

2021/11/28 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، أمر استقدام لرئيس هيئة استثمار محافظة كركوك اثر الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين المتعاقدين على شراء وحدات سكنية في أحد المجمعات بالمحافظة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، "ورود شكوى بحق هيئة استثمار كركوك، نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنية بتنفيذ أحد المشاريع السكنية وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة /بمقاولات أخرى لم تلتزم ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في ذلك المجمع".

واضاف البيان، أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي شخص وجود مقصرية وعدم سلامة للإجراءات المتخذة من قبل هيئة استثمار كركوك؛ الأمر الذي تسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين المتعاقدين"، مشيرا إلى أن "محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة المتوفر لديها من معلومات أصدرت أمر استقدام بحق مدير استثمار المحافظة، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات نتيجة التحقيق في القضية".

واوضح، أن "أمر الاستقدام شمل أيضا مدير استثمار المحافظة السابق الذي قررت المحكمة تقرير مصيره، كونه محكوما على خلفية قضية أخرى، في حين قررت توقيف المشكو منه الأول"، لافتا إلى أنه "سبق إصدار أمر استقدام بحق مديري القسم القانوني والاقتصادي والفني في هيئة استثمار المحافظة".

وسبق للهيئة أن شخصت وجود (111) مشروعا محالا من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعا بلغت نسبة الإنجاز فيها صفرا % تضمنت مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.

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