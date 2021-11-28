الحشد الشعبي : اصابة ارهابي.. وضبط مضافة بقضاء الدور

2021/11/28 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصابت قوة من الحشد الشعبي أحد عناصر مجاميع داعش الإرهابية وضبطت مضافة بكمين محكم في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد ان : قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة من إصابة عنصر من داعش وضبط مضافة في منطقة البو صنوع في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.وأضاف : ان القوة نجحت في نصب كمين محكم في المنطقة وتم باشتباك إصابة أحد الإرهابيين فيما لاذ الآخرون بالفرار و ضبط مضافة تحوي مواد طبية وأجهزة اتصال ومواد أولية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة./انتهى3

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