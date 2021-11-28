اكمال المرحلة الثانية من اعمار كنيسة الطاهرة في الموصل القديمة

2021/11/28 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/علنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى عن انتهاء المرحلة الثانية من اعمار اقدم كنيسة في مدينة الموصل القديمةوقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /ان" منظمة اليونسكو وبالتعاون مع مفتشية اثار وتراث نينوى والوقف المسيحي اكملت المرحلة الثانية من اعمار كنيسة الطاهرة في الموصل القديمة "وكنيسة الطاهرة هي اقدم كنائس مدينة الموصل وقد تعرضت لاضرار كبيرة آبان سيطرة عصابات داعش على الموصل في العاشر من حزيران عام 2014"وكانت بابا الفاتيكان زار الكنيسة او مايعرف( بحوش البيعة ) خلال زيارته لمدينة الموصل "/انتهى

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