عمليات بغداد تطيح بخمسة متهمين بتجارة المخدرات وتضبط كدسا من المواد المتفجرة

2021/11/28 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، ضبط كدس من المواد المتفجرة والقبض على 5 مطلوبين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن مناطق جنوبي بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، احتوى على: (12) قنبرة هاون مختلفة الاحجام و(5) قذائف لمدفع نمساوي و(8) حشوات دافعة و(8) مساطر للتفجير وكمية من العتاد واطلاقات مقاومة الطائرات عيار (57) ملم كانت مخبأة تحت الأرض في المناطق الزراعية".

وتابع البيان، أن "فرقة المشاة الحادية عشرة نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في مناطق الحدود الفاصلة مع عمليات ديالى، حيث القت القبض على ثلاثة متهمين بينهم يتاجر بالمواد المخدرة والأخر بمشاجرة ضبط بحوزته مسدس واسلحة بيضاء في منطقة الشعب".واشار الى ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية نفذت واجب استطلاع مسلح وبالاشتراك مع فوج وسرية مغاوير الفرقة في احدى القرى ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في مناطق حزام بغداد الجنوبي، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق معلومات استخبارية تفيد بقيامهما بالمتاجرة وتعاطي المخدرات شرقي بغداد ضبط بحوزتهما أسلحة غير مرخصة وكرستال وحبوب مخدرة وميزان الكتروني".

ولفت البيان الى، ان "المتهمين تم تسليمهم مع والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة.".

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