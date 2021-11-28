النجف تحدد آلية جديدة لمنح المشاريع الاستثمارية للشركات

2021/11/28 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز االخبري الوطني وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأحد، بآلية جديدة تعتمد التنافس بين الشركات الرصينة بمنح المشاريع الاستثمارية في المحافظة.وذكر بيان لمكتب محافظ النجف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محافظ النجف […]

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