بغداد: إحباط محاولة بيع فتاتين في اللحظات الأخيرة

2021/11/28 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحباط محاولة بيع فتاتين في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز قيادة شرطة بغداد في فوج الطوارئ التاسع تمكنت من احباط عملية بيع فتاتين ضمن قاطع المسؤولية”.وأوضحت الوزارة أنه “بعد ورود اخبار الى فوج الطوارئ التاسع في قيادة شرطة بغداد بوجود محاولة لبيع فتاتين الاولى عمرها 12عاما، والثانية عمرها 13 عاما، ضمن قاطع المسؤولية، تم تشكيل فريق عمل ميداني باشراف وتوجيه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وتم فرض طوق امني على المنطقة والقاء القبض على المتهمين ووالد الطفلتين والتحفظ على الفتاتين”.وأشار البيان إلى “قيام الشرطة باحالتهم الى […]

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