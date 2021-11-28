ادخل كبسولة تمنحك تجربة للانتقال الآني دون التحرك من مكانك بإكسبو 2020 دبي

2021/11/28 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض شركة Immertec الناشئة في جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي كبسولة "فوياجير" التي تُعتبر أول آلة للانتقال الآني وعبر الزمن في العالم.وتُقدم هذه الآلة تجربة غامرة، في مساحة مخصصة بزاوية 360 درجة، تمكن الأشخاص الذين يدخلونها من الانتقال إلى أماكن أخرى دون التحرك من مكانهم.ويمكن استخدام هذه الآلة في قطاعات مختلفة، منها البناء، والترفيه، وحتّى السفر.

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