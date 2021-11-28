2021/11/28 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصابت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأحد، أحد عناصر مجاميع داعش الإرهابية وضبطت مضافة بكمين محكم في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكمين محكم..



إصابة داعشي وضبط مضافة للتنظيم بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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