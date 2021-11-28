2021/11/28 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).