الياسري: آلية جديدة لمنح المشاريع الاستثمارية في النجف الأشرف

2021/11/28 | 11:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الأحد، بآلية جديدة تعتمد التنافس بين الشركات الرصينة بمنح المشاريع الاستثمارية في المحافظة.وذكر بيان لمكتب محافظ النجف، أن “محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري وجه هيئة الإعمار بإيقاف منح المشاريع بطريقة الدعوات المباشرة واعتماد طريق التنافس بين الشركات الرصينة وفق آلية الاعلان والتنافس في مناقصات علنية بين […]

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