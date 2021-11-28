2021/11/28 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكليف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، الفريق أول أحمد أبو رغيف للتحقيق في حادثة جسر الزيتون، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تطالب بتكليف أبو رغيف للتحقيق في “مجزرة جسر الزيتون” المركز الخبري الوطني.

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