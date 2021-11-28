البصرة: احتجاجات 'غاضبة' لموظفين باجر يومي في احدى الشركات النفطية (فيديو)

2021/11/28 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من موظفي الاجور اليومية في شركة خطوط الانابيب النفطية في محافظة البصرة، الاحد، وقفة احتجاجية وتظاهرات غاضبة، جراء انهاء خدماتهم.

وقال المتظاهرون في مناشدة عبر NRT، "تفاجأنا قبل فترة بإنهاء خدماتنا بشكل مفاجئ، بحجة عدم وجود أوامر إدارية بتعييننا رغم مباشرتنا بالدوام منذ أكثر من سنة".

ووجه المتظاهرون رسالة إلى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، خلال وقفتهم الاحتجاجية، فيما توعدوا باستمرار وقفتهم الاحتجاجية واعتصامهم.

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