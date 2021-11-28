وزير الدفاع يلتقي مدير مكتب التعاون الأمني في العراق

2021/11/28 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد مدير مكتب التعاون الأمني في العراق العقيد كودي هوكلاند .وذكر بيان للوزارة انه تم في اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق في المجال العسكري والخطط المستقبلية التي تخص دعم وإسناد القوات الأمنية على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز وتطوير قدرات الجيش القتالية./انتهى3

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