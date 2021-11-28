البصرة تستعد لإقامة مهرجان المحبة والجمال للشعراء الشباب بدورته الثانية

2021/11/28 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا / تستعد محافظة البصرة لإقامة مهرجان المحبة والجمال للشعراء الشباب بدورته الثانية تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل الشاعر العربي الكبير الدكتور مصطفى جمال الدين الذي تنظمه رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية بدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.للفترة ٢--- ٤ / ١٢ / ٢٠٢١.ووجهت اللجنة الإعلامية للمهرجان الدعوات إلى ٨٤ أديبا من محافظات العراق إضافة إلى أدباء البصرة .وقسمت فعاليات المهرجان بواقع خمس جلسات الأولى في مساء الخميس في قاعة المركز الثقافي النفطي والجلسات الأربع الأخرى في صباح ومساء يومي الجمعة والسبت ٣و٤/ ١٢ / ٢٠٢١ في قاعة اتحاد رجال الأعمال ) .وسيصدر العدد الأول من جريدة ( الرابطة ) التي تصدرها رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية..وتوزع في جلسة الافتتاح ./ انتهى

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