2021/11/28 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القبض على 13 متهما بتعاطي وترويج المخدرات في ناحية الشورى جنوب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى لمراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز قسم شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعقتال 13 متهما بتعاطي وترويج المخدرات جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

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