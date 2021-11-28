2021/11/28 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد،الأحد ،القبض على متهمين اثنين لسرقتهما مبالغ مالية ومخشلات ذهبية من إحدى الدور السكنية ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” مكافحة اجرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بسرقة مبالغ مالية وذهب في بغداد الجديدة المركز الخبري الوطني.

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