بحضور وزير الدفاع.. تداول مقطع صلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس في المغرب

2021/11/28 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو لصلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس بالمغرب، فيما اعتبرها مستخدمو "تويتر" سابقة

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