الدفاع تبحث مع مكتب التعاون الأمني تدريب وتسليح الجيش لعراقي

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تدريب وتسليح وتجهيز وتطوير قدرات الجيش.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الدفاع جمعة عناد التقى مدير مكتب التعاون الأمني في العراق والوفد المرافق له، لبحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق في المجال العسكري".وأضاف أن "اللقاء تناول ايضا مناقشة عدد من المحاور والخطط المستقبلية التي تخص دعم وإسناد القوات الأمنية على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز وتطوير قدرات الجيش القتالية".

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