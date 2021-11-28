عائلة أحمد الجلبي تهدي مكتبته الشخصية إلى دار الوثائق العراقية

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر وزير الثقافة حسن ناظم، الأحد، افتتاح مكتبة باسم السياسي الراحل أحمد الجلبي في دار الكتب والوثائق.

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وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزير حسن ناظم استقبل في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة عائلة السياسي الراحل أحمد الجلبي ممثلةً بسالم الجلبي، وتمارا الجلبي".

وبحسب البيان "ناقش الوزير افتتاح مكتبة باسم (أحمد الجلبي) في دار الكتب والوثائق بعد أن قررت عائلة الجلبي إهداء مكتبته الشخصية إلى دار الكتب والوثائق مع عددٍ من اللوحات الفنية".

واقر الوزير "منهاج الاحتفالية التي تقام بالمناسبة وتحديد عدد المدعوين على أن يكونوا من أساتذة الجامعات والأدباء، وبيت الحكمة، ورئيس المجمع العلمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

كما اوعز ناظم "بإكمال الإجراءات التنظيمية والادارية لتنظيم الاحتفالية بصورة مثلى واعتماد خبراء فنيين من دائرة الفنون العامة لتقييم اللوحات التي تضمها المكتبة وآلية عرضها".

واشار البيان إلى أن "دار الكتب والوثائق قد خصصت في وقت سابق قاعةً لمكتبة باسم السياسي الراحل أحمد الجلبي".

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