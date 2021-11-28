تقرير: فخري زاده عمل ضمن برنامج أسلحة نووية

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، إلى أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كان قد عمل في برنامج أسلحة نووية، رغم "فتوى ضد الأسلحة النووية" من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

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