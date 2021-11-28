ما مدارات الكواكب والنجوم وما أنواعها وأشكالها ولماذا تفشل أحيانا؟

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنت الآن واقف على كوكب الأرض، وكوكب الأرض يدور حول الشمس في مسار محدد، هذا المسار الذي تسلكه الأرض حول نجمها يسمى المدار.يعتبر مدار الأرض حول الشمس مسارا طويلا، حيث تبلغ متوسط المسافة بين الأرض والشمس حوالي 149.60 مليون … Readmore

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