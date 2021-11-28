بارزاني يدين الهجوم على البيشمركة: خطر داعش مازال مستمراً ويجب التنسيق مع الجيش العراقي

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أن استمرار واتساع نطاق هجمات تنظيم داعش خطر حقيقي مشدداً على ضرورة التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.وقال البارزاني إن المساعدة والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي، هو أمر … Readmore

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