التوسع الرأسمالي وإعادة بناء الدولة الوطنية

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: لطفي حاتم

أدى انهيار إسلوب الإنتاج الاشتراكي

الى سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية

في طوابق التشكيلة الرأسمالية العالمية

وما نتج عنها من اتساع وترابط حركة راس

المال الدولية.



-تتلازم حركة راس الما

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