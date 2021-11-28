محافظ ذي قار يطالب الكاظمي بالكشف عن قتلة متظاهري جسر الزيتون

2021/11/28 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

طالب محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء تكليف احمد ابو رغيف للتحقيق في حادثة جسر الزيتون والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال الخفاجي حسب المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقته (بغداد اليوم)، ان "الخفاجي وضع ،إكليلًا من الزهور على جسر الزيتون استذكاراً لضحايا مجزرة جسر الزيتون النكراء ، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل كوكبة من شهداء تظاهرات تشرين".

وطالب الكاظمي بـ "تكليف الفريق اول احمد ابو رغيف لاجراء تحقيق عادل في حادثة جسر الزيتون والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للقضاء".

واوضح "ان دماء شهداء جسر الزيتون لم تذهب هباًء، وأن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة ليسقطوا شهداء برصاص الغدر".

وشدد على ضرورة أن "نستلهم من هذه الذكرى الاليمة روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات، مشيراً الى ان محافظة ذي قار تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والجرحى إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن".

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