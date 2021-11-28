2021/11/28 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تدريب وتسليح وتجهيز وتطوير قدرات الجيش.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير الدفاع جمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تبحث مع مكتب التعاون الأمني تطوير قدرات الجيش العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تبحث مع مكتب التعاون الأمني تطوير قدرات الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تبحث مع مكتب التعاون الأمني تطوير قدرات الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).