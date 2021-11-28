الحلبوسي يلتقي العبادي للتباحث وايجاد الحلول للخروج من التحديات

2021/11/28 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي.وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول ما يمرُّ به البلد من أوضاع، وإيجاد الحلول للخروج من التحديات التي تواجهه، والتأكيد على استمرار اللقاءات والحوارات بين الأطراف السياسية للوصول إلى … Readmore

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