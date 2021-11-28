دبلوماسيون من إيران والصين وروسيا يجتمعون قبل استئناف المحادثات النووية

2021/11/28 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا اليوم الأحد وذلك قبل استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي لوكالة الطلبة إن “الفريق الإيراني وصل السبت إلى فيينا وبدأ اجتماعات استمرت اليوم الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا”.

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