الدفاع التركية تعلن عن سيطرتها على مغارة جبلية تستخدمها قيادات تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/11/28 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها على مغارة جبلية تستخدمها قيادات تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق .وبثت وزارة الدفاع التركية اليوم مشاهد للمغارة التي عثر فيها على العديد من الأسلحة وكميات من الذخائر بضمنها بنادق مشاة من طراز "ام-16"الامريكية وانها دفعت بقوات خاصة من الجيش التركي للسيطرة على المغارة .واكدت القوات التركية انها تواصل تطهير منطق متينا وافشين وبازيان بشمال العراق من مسلحي حزب العمال الكردستاني رغم وعورة المنطقة ./انتهى

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