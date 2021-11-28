2021/11/28 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم ،الاحد، افتتاح مكتبة باسم (أحمد الجلبي) في دار الكتب والوثائق بعد أن قررت عائلة الجلبي إهداء مكتبته الشخصية إلى دار الكتب والوثائق مع عددٍ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة أحمد الجلبي تهدي مكتبته الشخصية إلى دار الكتب والوثائق المركز الخبري الوطني.

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