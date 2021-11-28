2021/11/28 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف أن شبكات الاتجار بالبشر لعبت دورا للإيقاع بالعراقيين، مضيفا أن اعدادا كبيرة من العراقيين العالقين تستعد للعودة الى العراق.وقال الصحاف في تصريح إن “هناك أعدادا كبيرة من المهاجرين يستعدون للعودة بصورة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: شبكات الاتجار بالبشر هي من اوقعت بالعراقيين على حدود بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: شبكات الاتجار بالبشر هي من اوقعت بالعراقيين على حدود بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).