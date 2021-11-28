محمد بن راشد يعلن توفير 2000 أرض سكنية و900 فيلا في دبي

2021/11/28 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا في إمارة دبي

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