2021/11/28 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى عن انتهاء المرحلة الثانية من اعمار اقدم كنيسة في مدينة الموصل القديمة.وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي في تصريح صحافي، ان” منظمة اليونسكو وبالتعاون مع مفتشية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموصل تعلن اكتمال المرحلة الثانية من اعمار كنيسة “الطاهرة” المركز الخبري الوطني.

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