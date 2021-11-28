2021/11/28 | 12:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RYgXPU-QTRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مع أم ضد تأجيل والغاء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مع أم ضد تأجيل والغاء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).