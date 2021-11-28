شاهد بالفيديو.. الفنان محمد السامر يبدع من جديد في موال وعتابة عراقية من مقام الشطراوي العراقي الأصيل

2021/11/28 | 12:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: igmaTXEXBJY

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