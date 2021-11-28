2021/11/28 | 12:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقابي: عد وفرز جميع المحطات..امر ضروري لاحترام ارادة الناخبين

اكد عضو مجلس النواب السابق عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ان : عد وفرز جميع المحطات..



امر ضروري لاحترام ارادة الناخبين .

وقال في تصريح تابعته "عين العراق" ان : الاشكاليات التي تشوب عمل المفوضية كبيرة والارباك واضح وهي متعددة المستوى منها نسبة المشاركة وعدد الأوراق الباطلة التي قد تصل الى مليون ورقة اقتراع وتطابق البصمات المكررة التي تقدر بالآلاف وغلق الصناديق بأوقات مختلفة .

واضاف العقابي ان : المسالة اكبر من صندوق او مائة صندوق مبينا ان المسألة تحتاج إلى عد وفرز لكامل المحطات من أجل احترام ارادة الناخبين والمحافظة عليها.

وشدد على ضرورة المعالجة الدستورية للقانون والانتهاكات الدستورية بنصه

المصدر: نينا

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