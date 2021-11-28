2021/11/28 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وزارة الداخلية، الأحد، من القاء القبض على شخصين نفذا عملية سطو على دار لسيدة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "مفارز مديرية إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لسرقتهما مبالغ مالية ومخشلات ذهبية من إحدى الدور السكنية ببغداد".

واضاف البيان، أن "العملية تمت بعد استنجاد مواطنة بمفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة لتعرض دارها للسطو المسلح وسرقة مبلغ مالي قدره (3,500,000) دينار مع مخشلات ذهبية".

واوضح، انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهما ولدى إجراء التحقيق معهما ومواجهتهما بالإدلة الدامغة اعترفا صراحةً بارتكابهما حادث السطو المسلح والسرقة".

وفي سياق أخر، "نفذت مديرية إجرام بغداد عددا من أوامر القاء القبض بحق متهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف تفاصيل عملية سطو نفذتها عصابة على منزل سيدة ببغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف تفاصيل عملية سطو نفذتها عصابة على منزل سيدة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).