2021/11/28 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا) في الكويت، الشيخ حمد جابر العلي الصباح إنه “لا إغلاق لمطار الكويت الدولي ولا الحدود البرية والبحرية الكويتية” وذلك إثر ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في بعض الدول الإفريقية.

وأضاف الشيخ حمد جابر العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا مساء أمس السبت أن اللجنة تدارست الخطوات المتعلقة بتطورات ظهور المتحور الجديد في بعض الدول الافريقية والقرارات الموصى بها بهذا الشأن، مؤكداً أن هناك خطوات يجب على الجميع اتخاذها سواء الموجودين داخل الكويت أو خارجها وسيعودون إليها.

وذكر أن “الفيروس المتحور خطير وجميع الدول اتخذت إجراءات إغلاق وإيقاف الرحلات إلى بعض الدول في القارة الافريقية وهو ما أوصت به اللجنة”.

وشدد على أن “الوضع الصحي في البلاد فوق الممتاز بفضل من الله وجهود أبطالنا بوزارة الصحة على ما يقومون به”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت: لا إغلاق للمطار أو الحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت: لا إغلاق للمطار أو الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).