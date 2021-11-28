تظاهرة لقراء المقاييس بكهرباء الفرات الاوسط للمطالبة بتثبيتهم

2021/11/28 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تظاهر العشرات من قراء المقاييس اليوم الأحد أمام مبنى كهرباء الفرات الاوسط في شارع ستين بوسط الحلة للمطالبة بتثبيتهم وشمولهم بالمخصصات.وقال مراسل /نينا/" أن العشرات من قراء المقاييس التابعين لكهرباء محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والكوت تظاهروا اليوم الأحد أمام مبنى مديرية كهرباء الفرات الاوسط للمطالبة بشمولهم بقرار ٣١٥ وكذلك بالمخصصات أسوة بزملائهم على الملاك وكذلك احتساب مدة العقد خدمة لأغراض التقاعد./انتهى

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