2021/11/28 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اقر وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم المنهاج الخاص بافتتاح مكتبة باسم السياسي الراحل احمد الجلبي في دار الكتب والوثائق .وذكر بيان لوزارة الثقافة ان, الوزير استقبل , اليوم الاحد , في مقر الوزارة عائلة السياسي الراحل الدكتور أحمد الجلبي ممثلةً بسالم الجلبي، وتمارا الجلبي ".وناقش الوزير افتتاح مكتبة باسم أحمد الجلبي في دار الكتب والوثائق بعد أن قررت عائلة الجلبي إهداء مكتبته الشخصية إلى دار الكتب والوثائق مع عددٍ من اللوحات الفنية".وأقر الوزير بحسب البيان, منهاج الاحتفالية التي تقام بالمناسبة وتحديد عدد المدعوين على أن يكونوا من أساتذة الجامعات والأدباء، وبيت الحكمة، ورئيس المجمع العلمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأوعز الوزير بإكمال الإجراءات التنظيمية والادارية لتنظيم الاحتفالية بصورة مثلى واعتماد خبراء فنيين من دائرة الفنون العامة لتقييم اللوحات التي تضمها المكتبة وآلية عرضها ".وكانت دار الكتب والوثائق في الوزارة قد خصصت في وقت سابق قاعةً لمكتبة باسم السياسي الراحل أحمد الجلبي"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يقر المنهاج الخاص بافتتاح مكتبة باسم السياسي الراحل احمد الجلبي في دار الكتب والوثائق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يقر المنهاج الخاص بافتتاح مكتبة باسم السياسي الراحل احمد الجلبي في دار الكتب والوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).