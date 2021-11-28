إله القرآن يعوزه المنطق - كامل النجار

2021/11/28 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار المنطق آلة ذهنية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ أثناء التفكير.



والمنطق هو اللاعب الجوهري في علم الفلسفة وفي العلوم الطبيعية مثل علم الحساب والهندسة.



إذا افتقد الإنسان المنطق تصبح كل آرائه بلا قيمة للسامع.



والشخص الذي يقرأ القرآن بتمعن لا بد أن يكتشف أن إله القرآن يعوزه المنطق في كثير من الأحيان، وسوف أعطي بعض الأمثلة هنا حتى أبيّن للقارئ ما أرمي إليه.عندما قرر إله القرآن أن يخلق البشر، قال للمل ......





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