2021/11/28 | 13:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا 33548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1224 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3086)، تليها مدينة بطرسبورغ (2072)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2046).ووفقا لآخر الأرقام والبيانات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية تفشي فيروس كورونا إلى 9 ملايين و570373 إصابة، وتعافى حتى الآن 8 ملايين و268111 شخصا، بينهم 30646 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 272755 حالة وفاة.وسجلت روسيا تراجعا خلال الأيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



33548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1224 حالة وفاة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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