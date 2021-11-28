2021/11/28 | 13:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، عن التوجه لفتح خطوط جديدة لإنتاج الورق الصحي وورق الـA4، فيما أشارت الى إحالة مصنع ورق ميسان للاستثمار والسعي لتشغيل معمل المستلزمات المدرسية بالتاجي.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة، أن “الوزارة تبنت ضمن خطة العام 2020 إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة في عموم العراق، واستطاعت خلال الفترة الماضية افتتاح العديد من المصانع وتشغيلها بامكانيات ذاتية أو من خلال تخصيصات الخطة الاستثمارية، فضلاً عن الشراكة والاستثمار مع شركات القطاع الخاص”.وأوضح، أن “المصانع الورقية كانت ضمن الخطة، ومؤخراً تمَّ الإعلان عن تشغيل خط إنتاج الدفاتر الورقية في مصنع ورق البصرة التابع الى الشركة العامة للصناعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حراك حكومي لتطوير الصناعة الورقية وتشغيل معمل المستلزمات المدرسية في التاجي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك حكومي لتطوير الصناعة الورقية وتشغيل معمل المستلزمات المدرسية في التاجي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك حكومي لتطوير الصناعة الورقية وتشغيل معمل المستلزمات المدرسية في التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).