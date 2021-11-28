العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين.. هذا ما ضبط داخلهما – عاجل

2021/11/28 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن ضبط مضافتين لتنظيم داعش في صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مقر السرية الثانية الفوج الثاني لواء المشاة 95، نفذت واجب بحث وتفتيش للمشروع الاروائي ضمن قاطع المسؤولية بالقرب من حاوي العظيم، عثرت خلاله على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، إنه تم العثور على مخلفات للعصابات الإرهابية داخل المضافتين".

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