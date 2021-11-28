محافظة النجف: قرارات جديدة بشأن المشاريع الاستثمارية في المحافظة

2021/11/28 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الأحد، بآلية جديدة تعتمد التنافس بين الشركات الرصينة بمنح المشاريع الاستثمارية في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب محافظ النجف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري وجه هيئة الإعمار بإيقاف منح المشاريع بطريقة الدعوات المباشرة واعتماد طريق التنافس بين الشركات الرصينة وفق آلية الاعلان والتنافس في مناقصات علنية بين الشركات بحسب الضوابط القانونية والإدارية في هيئة الإعمار".

وأضاف البيان، أن "المحافظ أكد أن هذا التوجيه الهدف منه هو العمل بشفافية وعدم الاحتكار وتطبيق معايير النزاهة، وخلق ساحة من التنافس وتفويت الفرصة للمتصيدين بالماء العكر وخلق بيئة تنافسية بين الشركات الرصينة وفق المواصفات المطلوبة وتغليب مصلحة المحافظة والموطنين وفق أي مصالح أخرى".

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