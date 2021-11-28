شاهد كيف فضحت كاميرات الأبواب لصوص الطرود أمام المنازل

2021/11/28 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية تنتشر ظاهرة باتت تؤرق السكان وهي سرقة طرود من أمام شرفات منازلهم، ووثقت كاميرات الأبواب العديد من تلك الحالات.

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