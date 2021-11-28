الثقافة تعد خطط مناسبة لتطوير الواقع السينمائي

2021/11/28 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لإعداد خطط مناسبة تطور الواقع السينمائي.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزير حسن ناظم استقبل اليوم في مكتبه […]

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