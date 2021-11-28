محكمة كويتية تقضي بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة بسبب الرشوة

2021/11/28 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة التمييز في الكويت اليوم الأحد، حكما نهائيا في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

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